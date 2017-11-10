Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Лукашевич: Власти Украины под надуманными предлогами не пускают в страну журналистов
Весь мир
Рогозин высмеял ЦРУ после сообщения Wikileaks о вирусе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рогозин высмеял ЦРУ после сообщения Wikileaks о вирусе

    1:20  10 Ноября 2017
    52

    Рогозин высмеял ЦРУ после сообщения Wikileaks о вирусе

    Москва, 10 ноября. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин высмеял Центральное разведывательное управление США после сообщения портала Wikileaks о вредоносном коде, маскирующемся под «Лабораторию Касперского».

    По словам Рогозина, «русские хакеры», о которых так много говорят в США, такие же «русские», как сам Рогозин — балерина Большого театра.

    Напомним, что в четверг международная некоммерческая организация Wikileaks сообщила, что ЦРУ использовало инструмент Hive для маскировки своих шпионских программ под продукцию других компаний и организаций, в частности, «Лаборатория Касперского».

    Портал сообщил, что ему известно о трех случаях имитации цифровых сертификатов «Лаборатории Касперского».

    Ранее Газета.ру сообщала, что российская компания «Лаборатория Касперского» приняла решение открыть исходный код своих программ.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дмитрий рогозин #wikileaks #цру
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

        0:32   10 Ноября 2017
        242
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        772
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        8989
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        3146