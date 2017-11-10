Рогозин высмеял ЦРУ после сообщения Wikileaks о вирусе

Москва, 10 ноября. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин высмеял Центральное разведывательное управление США после сообщения портала Wikileaks о вредоносном коде, маскирующемся под «Лабораторию Касперского».

По словам Рогозина, «русские хакеры», о которых так много говорят в США, такие же «русские», как сам Рогозин — балерина Большого театра.

Напомним, что в четверг международная некоммерческая организация Wikileaks сообщила, что ЦРУ использовало инструмент Hive для маскировки своих шпионских программ под продукцию других компаний и организаций, в частности, «Лаборатория Касперского».

Портал сообщил, что ему известно о трех случаях имитации цифровых сертификатов «Лаборатории Касперского».

Ранее Газета.ру сообщала, что российская компания «Лаборатория Касперского» приняла решение открыть исходный код своих программ.