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Происшествия
Выросло число погибших при обрушении дома в Ижевске
Происшествия
Выросло число погибших при обрушении дома в Ижевске
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    Выросло число погибших при обрушении дома в Ижевске

    1:03  10 Ноября 2017
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    Выросло число погибших при обрушении дома в Ижевске

    Ижевск, 10 ноября. Число жертв обрушения жилого дома в Ижевске выросло до пяти человек. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм в больнице. 

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики, в больнице скончалась женщина, получившая травмы при обрушении. Таким образом число жертв обрушения дома увеличилось до пяти.

    В четверг в Ижевске с первого по девятый этажи обрушилась часть жилого дома. Полностью уничтоженными оказались восемь квартир. Дом был построен 27 лет назад, в нем зарегистрированы порядка 550 человек.

    На данный момент в больницах остаются двое пострадавших, местонахождение еще двоих неизвестно. Ранее двоих пострадавших медики отпустили из больницы, у них диагностировали резаные раны. Опознание погибших начнется после завершения поисково-спасательной операции.

    По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. По данному факту возбуждено уголовное дело о небезопасном проведении работ. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #обрушение #чп #ижевск #происшествия #зрывгаза
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