Выросло число погибших при обрушении дома в Ижевске

Ижевск, 10 ноября. Число жертв обрушения жилого дома в Ижевске выросло до пяти человек. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм в больнице.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики, в больнице скончалась женщина, получившая травмы при обрушении. Таким образом число жертв обрушения дома увеличилось до пяти.

В четверг в Ижевске с первого по девятый этажи обрушилась часть жилого дома. Полностью уничтоженными оказались восемь квартир. Дом был построен 27 лет назад, в нем зарегистрированы порядка 550 человек.

Момент обрушения жилого дома в Ижевске https://t.co/SrCAT6ULfc pic.twitter.com/WzD9NVcPWg — RT на русском (@RT_russian) November 9, 2017

На данный момент в больницах остаются двое пострадавших, местонахождение еще двоих неизвестно. Ранее двоих пострадавших медики отпустили из больницы, у них диагностировали резаные раны. Опознание погибших начнется после завершения поисково-спасательной операции.

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. По данному факту возбуждено уголовное дело о небезопасном проведении работ.