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Собчак поймали на незнании правил избирательной кампании
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    Собчак поймали на незнании правил избирательной кампании

    0:50  10 Ноября 2017
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    Собчак поймали на незнании правил избирательной кампании

    Москва, 10 ноября. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что заявления Ксении Собчак о предполагаемых тратах на кампанию свидетельствуют о незнании базовых правил.

    Как сообщается в телеграмм-канале «Незыгарь», Собчак заявила, что ее предвыборный штаб должен будет «уложиться максимум в 15 миллионов долларов (прим. — около 900 миллионов рублей)». 

    Отмечается, что максимальный размер избирательного фонда на выборах президента России составляет 400 миллионов рублей. И за превышение лимита может последовать наказание в виде снятия кандидатуры с выборов. 

    «Или Ксения Анатольевна живет в мире, где доллар по 30 рублей? Надо аккуратнее с такими заявлениями и нормально готовиться к интервью», — подытоживается в сообщении телеграмм-канала.

    Собчак поймали на незнании правил избирательной кампании

    Автор: Олеся Волкова
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    #собчак #выборы-2018
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