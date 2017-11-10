Собчак поймали на незнании правил избирательной кампании

Москва, 10 ноября. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что заявления Ксении Собчак о предполагаемых тратах на кампанию свидетельствуют о незнании базовых правил.

Как сообщается в телеграмм-канале «Незыгарь», Собчак заявила, что ее предвыборный штаб должен будет «уложиться максимум в 15 миллионов долларов (прим. — около 900 миллионов рублей)».

Отмечается, что максимальный размер избирательного фонда на выборах президента России составляет 400 миллионов рублей. И за превышение лимита может последовать наказание в виде снятия кандидатуры с выборов.

«Или Ксения Анатольевна живет в мире, где доллар по 30 рублей? Надо аккуратнее с такими заявлениями и нормально готовиться к интервью», — подытоживается в сообщении телеграмм-канала.