Россия предложила план усовершенствования работы миссии ОЗХО в Сирии

Гаага, 10 ноября. Деятельность Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) нуждается в значительном усовершенствовании, заявил в четверг постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

На заседании исполнительного совета организации Шульгин заявил, что, по его убеждению, «необходимо пристально и по деловому присмотреться к тому, как следует сделать более эффективной и качественной работу МУФС».

«Она, к сожалению, не справляется с выполнением возложенных на нее ответственных задач», — подчеркнул постпред, добавив, что в деятельности МУФС зачастую «имеет место отход от требований Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)».

Шульгин подчеркнул, что расследования должны вестись с посещением инспекторами места происшествия. В обратном случае, по его словам, материальные свидетельства попадают к МУФС через «третьи руки», что не может служить доказательной базой.

Шульгин также сообщил, что российская сторона обеспокоена тем, что в состав команды МУФС «входят практически поголовно эксперты государств, правительства которых не скрывают своего враждебного отношения к законным властям Сирии». Как сообщает ТАСС, он предложил пригласить в МУФС, в частности, «российских и иранских специалистов» и тем самым разбавить «группу «друзей Сирии».