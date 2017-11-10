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Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны
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    Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

    0:32  10 Ноября 2017
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    Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1 тыс. объектов террористов – Минобороны

    Дамаск (Сирия), 10 ноября. ВКС РФ в течение недели уничтожили более тысячи объектов террористов.

    Как сказано в сообщении, опубликованном в официальной газете министерства обороны России, за семь дней было осуществлено более 440 вылетов.

    Также сообщается, что за семь дней российским саперам удалось обезвредить более 1,7 тысячи взрывоопасных предметов на территории почти в 150 гектаров. Также были подготовлены военные инженеры для работы в сирийской правительственной армии.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #сирия #вкс рф
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