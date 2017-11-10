Сирия: саперы РФ за неделю обезвредили более 1,7 тыс. взрывоопасных предметов

Дамаск (Сирия), 10 ноября. Саперы из России в течение недели на сирийской территории обезвредили более 1,7 тысячи взрывоопасных предметов.

Как сообщается в газете «Красная звезда», которая является официальным печатным органом российского оборонного ведомства, была проверена территория в 140 гектаров.

«Более 140 га проверено. Более 1,7 тысячи взрывоопасных предметов обезврежено», — сказано в сообщении, опубликованном в «Красной звезде».

Также российскими беспилотниками были обнаружены 146 объектов террористов во время более сотни вылетов. За прошедшие семь дней удалось подготовить 20 военных инженеров для армии правительства Сирии.

