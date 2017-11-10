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Происшествия
Выросло число погибших при обрушении дома в Ижевске
Общество
Траур в Удмуртии объявят после завершения поисковых работ
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    Траур в Удмуртии объявят после завершения поисковых работ

    0:19  10 Ноября 2017
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    Траур в Удмуртии объявят после завершения поисковых работ

    Ижевск, 10 ноября. Траур по погибшим в результате обрушения жилого дома в Удмуртии будет объявлен после завершения поисково-спасательной операции. Об этом журналистам сообщил глава республики Александр Бречалов.

    Бречалов подтвердил, что власти будут объявлять траур по погибшим. Однако «с точки зрения этики» сначала будут закончены поисково-спасательные работы.

    Бренчалов также сообщил, что, согласно последним данным, при обрушении погибли четыре человека. Трое считаются пострадавшими. Все они, по его словам, сейчас находятся в состоянии средней тяжести.

    Начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин сообщил журналистам, что к этому моменту спасатели ищут двух людей, чье местоположение пока не удалось установить.

    Траур в Удмуртии объявят после завершения поисковых работ

    В четверг произошло обрушение части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. Полностью разрушенными оказались восемь квартир. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Ранее «Газета.ру» сообщала, что опознание тел погибших пройдет в пятницу.

    Автор: Олеся Волкова
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