Траур в Удмуртии объявят после завершения поисковых работ

Ижевск, 10 ноября. Траур по погибшим в результате обрушения жилого дома в Удмуртии будет объявлен после завершения поисково-спасательной операции. Об этом журналистам сообщил глава республики Александр Бречалов.

Бречалов подтвердил, что власти будут объявлять траур по погибшим. Однако «с точки зрения этики» сначала будут закончены поисково-спасательные работы.

Бренчалов также сообщил, что, согласно последним данным, при обрушении погибли четыре человека. Трое считаются пострадавшими. Все они, по его словам, сейчас находятся в состоянии средней тяжести.

Начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин сообщил журналистам, что к этому моменту спасатели ищут двух людей, чье местоположение пока не удалось установить.

В четверг произошло обрушение части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. Полностью разрушенными оказались восемь квартир. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Ранее «Газета.ру» сообщала, что опознание тел погибших пройдет в пятницу.