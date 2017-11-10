Эксперт объяснил, почему ПВО США будут бессильны перед российским Ту-160М2

Москва, 10 ноября. Испытания новейшего стратегического ракетоносца Ту-160М2 в 2018 году в конечном итоге сделают знаменитых «Белых лебедей» неуязвимыми для систем Patriot, на которых основана концепция безопасности США. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По словам военного эксперта, глубокая модернизация ТУ-160 сделает «ракетоносец более экономичным и позволит на сверхзвуковой скорости преодолевать расстояния существенно большие, чем сегодня».

Попов отметил, что в настоящее время перехватить самолет на сверхзвуковой скорости могут, кроме российских ПВО, лишь системы ПВО США Patriot. А новые возможности российского ракетоносца сведут эффективность этих систем к минимуму, сообщает ФБЭ «Экономика сегодня».

«ТУ-160 выполняли боевые задачи в Сирии и показали свою успешность, их модернизация повысит боевые возможности ракетоносцев… Повышенный ресурс новых двигателей дает возможность доставить средство поражения в любую точку тех же США и вернуться», — подчеркнул генерал авиации.

Ранее стало известно, что прототип стратегического ракетоносца Ту-160М2 могут испытать уже в начале 2018 года, а серийный выпуск модернизированных машин может начаться в 2023 году. Минобороны РФ намерено модернизироваться все 16 имеющихся в распоряжении машин.