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Эксперт объяснил, почему ПВО США будут бессильны перед российским Ту-160М2
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    Эксперт объяснил, почему ПВО США будут бессильны перед российским Ту-160М2

    0:06  10 Ноября 2017
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    Эксперт объяснил, почему ПВО США будут бессильны перед российским Ту-160М2

    Москва, 10 ноября. Испытания новейшего стратегического ракетоносца Ту-160М2 в 2018 году в конечном итоге сделают знаменитых «Белых лебедей» неуязвимыми для систем Patriot, на которых основана концепция безопасности США. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов.

    По словам военного эксперта, глубокая модернизация ТУ-160 сделает «ракетоносец более экономичным и позволит на сверхзвуковой скорости преодолевать расстояния существенно большие, чем сегодня».

    Попов отметил, что в настоящее время перехватить самолет на сверхзвуковой скорости могут, кроме российских ПВО, лишь системы ПВО США Patriot. А новые возможности российского ракетоносца сведут эффективность этих систем к минимуму, сообщает ФБЭ «Экономика сегодня».

    «ТУ-160 выполняли боевые задачи в Сирии и показали свою успешность, их модернизация повысит боевые возможности ракетоносцев… Повышенный ресурс новых двигателей дает возможность доставить средство поражения в любую точку тех же США и вернуться», — подчеркнул генерал авиации.

    Ранее стало известно, что прототип стратегического ракетоносца Ту-160М2 могут испытать уже в начале 2018 года, а серийный выпуск модернизированных машин может начаться в 2023 году. Минобороны РФ намерено модернизироваться все 16 имеющихся в распоряжении машин. 

    Эксперт объяснил, почему ПВО США будут бессильны перед российским Ту-160М2

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #ту-160м2 #пвосша
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