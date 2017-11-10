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Путин и Трамп при встрече могут обсудить тему «вмешательства РФ» в выборы в США — Науэрт
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    Путин и Трамп при встрече могут обсудить тему «вмешательства РФ» в выборы в США — Науэрт

    0:00  10 Ноября 2017
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    Путин и Трамп при встрече могут обсудить тему «вмешательства РФ» в выборы в США — Науэрт
    Вашингтон, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным может обсудить тему так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    На вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться подобная тема на встрече президентов, Науэрт ответила, что «этот вопрос часто обсуждается». При этом, по ее словам, «спецслужбы США ясно указали на вмешательство РФ в выборы».

    Факт предстоящей встречи Путина и Трампа во Вьетнаме на саммите АТЭС Науэрт официально не подтвердила. По ее словам, это может быть не официальные переговоры, а «встреча «на ходу».

    Путин и Трамп при встрече могут обсудить тему «вмешательства РФ» в выборы в США — Науэрт

    Как сообщала «Газета.ру», после избрания Трампа главой Белого дома, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в выборный процесс. Российские власти неоднократно опровергали все обвинения.

    Владимир Путин. Биография. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #выборы #путин #сша #трамп
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