

Вашингтон, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным может обсудить тему так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

На вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться подобная тема на встрече президентов, Науэрт ответила, что «этот вопрос часто обсуждается». При этом, по ее словам, «спецслужбы США ясно указали на вмешательство РФ в выборы».

Факт предстоящей встречи Путина и Трампа во Вьетнаме на саммите АТЭС Науэрт официально не подтвердила. По ее словам, это может быть не официальные переговоры, а «встреча «на ходу».

Как сообщала «Газета.ру», после избрания Трампа главой Белого дома, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в выборный процесс. Российские власти неоднократно опровергали все обвинения.

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