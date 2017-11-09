Украинцы обиделись на Милу Кунис за обвинения в антисемитизме

Киев, 9 ноября. Жители города Черновцы раскритиковали высказывания голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис о родном городе. Актрисе припомнили ее упреки в антисемитизме, прозвучавшие несколько лет назад.

Как пишет «КП Украина», несколько лет назад во время своего визита в Черновцы Кунис рассказывала, что в ее школе можно было заметить антисемитские настроения: на спинке стула ее подруги была нарисована свастика.

Местные жители ответили на заявления голливудской звезды только сейчас. Как написала в редакцию жительница Черновцов Людмила Скидова, ее «друзья работали и дружили с ее родителями». По ее словам, она «обиделась за родной город, в котором никогда не было местного антисемитизма».

Черновчане напомнили Кунис о своем мэре Траяне Поповиче, возглавлявшем город во время Второй мировой войны и спасавшем евреев от фашистов.

Высказывания Кунис местные жители назвали «полным бредом, оскорбляющим Черновцы».

Ранее актриса признала, что от своей поездки на историческую родину получила не слишком много положительных впечатлений.