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Украинцы обиделись на Милу Кунис за обвинения в антисемитизме
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    Украинцы обиделись на Милу Кунис за обвинения в антисемитизме

    23:41  9 Ноября 2017
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    Украинцы обиделись на Милу Кунис за обвинения в антисемитизме

    Киев, 9 ноября. Жители города Черновцы раскритиковали высказывания голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис о родном городе. Актрисе припомнили ее упреки в антисемитизме, прозвучавшие несколько лет назад.

    Как пишет «КП Украина», несколько лет назад во время своего визита в Черновцы Кунис рассказывала, что в ее школе можно было заметить антисемитские настроения: на спинке стула ее подруги была нарисована свастика.

    Местные жители ответили на заявления голливудской звезды только сейчас. Как написала в редакцию жительница Черновцов Людмила Скидова, ее «друзья работали и дружили с ее родителями». По ее словам, она «обиделась за родной город, в котором никогда не было местного антисемитизма».

    Черновчане напомнили Кунис о своем мэре Траяне Поповиче, возглавлявшем город во время Второй мировой войны и спасавшем евреев от фашистов.

    Высказывания Кунис местные жители назвали «полным бредом, оскорбляющим Черновцы».

    Ранее актриса признала, что от своей поездки на историческую родину получила не слишком много положительных впечатлений.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #кунис
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