Игра в Собчак на раздевание. Колонка Руслана Мармазова

«Собчак поддержала санкции США против России», — эта фраза способна разнести в труху прибор для измерения наглости, коли такой существует в природе. «Тебя забыли спросить!» — такой была моя первая и, считаю, вполне справедливая реакция.

Пакостник с игрушечным зайчиком

Но я взял себя в руки, одернул, можно сказать, взволнованный журналистский организм. Потому как, фишка-то сработала. Не остался ваш автор равнодушным, уж на что закаленный профессией циник, и то разнервничался. Стало быть, мимо дикой и провокационной фразы не прошел.

А это и есть главный критерий, хоть в рекламе, хоть в журналистике, хоть, не к столу будет сказано, в политике. Работает или не работает, задевает или не задевает – весь немудренный, хотя и крайне непростой, способ привлечь публику (читателя, избирателя – не суть важно).

Причем, бывают ситуации, когда товар должен цеплять исключительно позитивно. Скажем, поставь рекламировать детскую одежду или йогурт, да хоть бензопилу, отвратительного, битого проказой пакостника, все – закрывай кампанию по продвижению. В смысле, внимание-то такой персонаж привлечет, это, несомненно, но конкретный коммерческий выхлоп получится крайне незначительный.

Бывает же ситуация прямо противоположная. С каким знаком будет товар – не важно. А вот заметить его люди обязаны непременно. Плеваться даже, последними словами крыть, но только помнить, что есть такое явление, название не путать, быстро отождествлять его в любой ситуации. Между прочим, это не что иное, как популярность, на которой строится эстрада, шоу-бизнес. Откуда Ксения Собчак и вынырнула, чтобы теперь усердно симулировать политическое глубокомыслие и верность каким-то там идеалам.

Оттопыренный электорат

И, повторюсь, разработчики проекта не просчитались. Персонаж выбран знатный, сочный, что не скажет – зуд по всему телу, раздражение и звонкая реакция на разных уровнях, из Кремля даже. Так было с Крымом, который по версии Собчак украинский более, чем Полтава, Ивано-Франковск и Жмеринка вместе взятые. С Лениным, точнее, его вероятным захоронением или дальнейшим пребыванием на Красной площади, снова волна получилась. И всякий раз дерзко так, с элементами глумления.

Заголовки одни чего стоят! «Собчак отреагировала на слова Поклонской о Крыме». Или этот: «Собчак ответила Рамзану Кадырову». Поклонскую знаю, Кадырова тоже, по телеизображению, но все-таки. Но каким боком к ним это порождение массовой культуры в отечественной его мутации монтируется? А вот вообразите, и такое бывает.

Причем, о заголовках я кому толкую? Считайте, сам себе. В смысле, не только себе, но и всем коллегам-журналистам. Мы ведь люди в каком-то смысле подневольные. Как джинн – раб лампы, так мы зачастую зависим от рейтингов своих изданий и каналов. Иначе чего, думаете, только ленивый дочку питерского мэра не вплел в строку? Очень нам приятно физиономию ее на картинках видеть и бред слушать, ага, как же… Надо!

Не думаете же вы, честно слово, что пресса Собчак воспринимает в качестве серьезного кандидата в президенты? Это же нереально, хотя бы потому, что ее электорат на выборы прийти не сможет. Ночью будет по клубам висеть, оттопыриваться, а утром отсыпаться пойдет. Когда более-менее очнется, Россия уже проголосует.

Как вляпаться и извлечь пользу

Но такие уж правила игры, всякий персонаж, способный привлечь внимание, приходится тянуть в СМИ. К тому же, без особ типа Собчак было бы не так смешно жить. А что она сейчас лопатой гребет виртуальные дивиденды популярности, которые, между прочим, очень даже умеет конвертировать в денежные знаки, так и ладно. Жалко, что ли? Потом будет вести свадьбы и поминки раза в три дороже, чем сейчас. Еще бы! Кандидаты в президенты России – это вам не жук начхал на скатерть.

Словом, Собчак – это такая игра. В которую, и не спорьте даже, все мы, в той или иной мере уже вступили, а кто и вляпался даже. Впрочем, забава эта не самая бесполезная. Хотя играть приходится на раздевание.

Напористая дамочка, старающаяся с упорством пристяжного присоединить к своим шоу-достижениям еще и политическую составляющую, провоцирует публику обнажать чувства. Находить для себя ответы, на вопросы, что хорошо и что плохо, что нравится, а что вызывает жгучий гнев или рвотный рефлекс. И в данном конкретном случае это касается как раз политических, а то и мировоззренческих тем.

Собчак, она ведь кем себя считает или, во всяком случае, позиционирует? Такой себе лихой и безбашенной космополиткой, рафинированной либералкой, почитательницей свобод западного разлива, идеалов «мира наживы и чистогана», а упаковано все это в мишуру красивой жизни без кровавых мозолей.

Стало быть, все ее программные тезисы представить легко и просто. Крым, понятно, может быть, чей угодно, только не российский. Сейчас – украинский. Сменится в мире политический тренд, как знать, может и турецкий. Ленина надо зарыть, хотя бы даже из вредности, чтобы старшее поколение забилось в истерике и стало валидол с хрустом грызть. Американские санкции для России – это очень хорошо. Но только, чтобы били не по простому народу. По последнему пункту, кстати, любопытно подробности послушать, если штаб кандидата уже их сочинил…

Все прочие постулаты Собчак-стиля просчитываются на раз-два-три. Уверен, она против любых проявлений державницких настроений, к православию относится скептически, в лучшем случае, насмешливо, Донбасс настроена вернуть в состав Украины пинками, а если там будет резня, так «сепары» сами виноваты, российских олимпийцев мечтает видеть метущими дорожки перед стероидными американским атлетами, под звуки штатовского гимна… Сильные личности отечественной истории, будь то Иван Грозный, Петр I или Сталин вызывают у нее почтение… Шутка. Откуда там почтение может быть к тем, кто создавал сильную Россию?

Полагаю, принцип подбора устремлений понятен? Вот по ним и сравнивайте, сверяйте свои чувства и симпатии. Элементарно просто, тем паче, ваши эмоции обнажены, а ощущения обострены. Спасибо Ксении Анатольевне за этот замечательный тест.