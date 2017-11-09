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Россия
Захарова рассказала, как российские СМИ начинают выигрывать у Запада
Россия
Захарова рассказала, как российские СМИ начинают выигрывать у Запада
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    Захарова рассказала, как российские СМИ начинают выигрывать у Запада

    23:27  9 Ноября 2017
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    Захарова рассказала, как российские СМИ начинают выигрывать у Запада

    Москва, 9 ноября. Российские СМИ такие, как RT, Sputnik, РИА Новости, ВГТРК, ТАСС начали выигрывать во многих вещах информационно у Запада. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Во время передачи «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» Захарова отметила, что российский медийный сектор, ставший ответом на информационную подрывную деятельность Запада, теперь «действительно конкурентоспособный». По ее мнению, в США понимают, что «эту конкуренцию они не могут потянуть».

    Захарова подчеркнула, что такие российские СМИ как Russia Today, Sputnik, РИА Новости, ВГТРК, ТАСС «действительно начинают выигрывать во многих вещах информационно».

    Захарова рассказала, как российские СМИ начинают выигрывать у Запада

    Ранее в четверг глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что зеркальные меры в отношении американских СМИ в ответ на притеснение российского телеканала RT будут приняты уже в ближайшее время.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #захарова #сми
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