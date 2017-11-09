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Россия
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Опознание тел погибших при обрушении дома в Ижевске пройдет в пятницу
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    Опознание тел погибших при обрушении дома в Ижевске пройдет в пятницу

    23:04  9 Ноября 2017
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    Опознание тел погибших при обрушении дома в Ижевске пройдет в пятницу

    Ижевск, 9 ноября. Опознание тел погибших при частичном обрушении дома в Ижевске пройдет в пятницу. Как сообщил представитель бюро судебно-медицинской экспертизы города, пока личности погибших не установлены.

    По словам источника РИА Новости, на экспертизу к этому моменту привезли тела троих погибших. Личности их пока не установлены. Сейчас криминалисты пытаются установить их личности по фотографиям. В пятницу пройдет опознание, на котором будут присутствовать родственники.

    На данный момент известно о четверых погибших. Вечером в пятницу спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда тело четвертого погибшего. Некоторые СМИ сообщали о пяти погибших, однако в МЧС РФ эту информацию опровергли.

    Опознание тел погибших при обрушении дома в Ижевске пройдет в пятницу

    По данным МЧС РФ, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены оказались восемь квартир. Согласно последним данным, пострадали четыре человека. Как сообщал представитель Минздрава Удмуртии, одна из них, женщина 42 лет, находится в тяжелом состоянии. 

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что одной из жертв обрушения жилого дома в Ижевске стал ребенок. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #взрыв #мчс #обрушение #ижевск #взрывгаза
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