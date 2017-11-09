Самодельная бомба взорвалась в одной из школ в Каннах

Канны, 9 ноября. Во французском городе Канны прогремел взрыв в школе Bristol High School. После ЧП всех учащихся и персонал эвакуировали. По данным полиции, в школе сработало самодельное взрывное устройство, которое, возможно, сделали сами школьники.

Как сообщает Daily Express, при обыске после ЧП полиция обнаружила пластиковые бутылки и сообщила о кислотном запахе на втором этаже здания. По версии правоохранителей, что была самодельная бомба.

«Мы были в классе и услышали взрыв. Мы немного запаниковали, и сразу же после этого произошел второй взрыв, — рассказал один из школьников. — Учитель тут же запер дверь и подпер ее стулом. Прозвучала пожарная тревога, и мы были эвакуированы».

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Полиция считает, что произошедшее не было терактом. Чиновники называют случившееся детской шалостью. По их данным, бомбы были созданы с использованием колы, соляной кислоты и алюминия.