Симоньян прокомментировала слова Собчак о поддержке санкций против России

Москва, 9 ноября. Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала слова Ксении Собчак, заявившей в интервью телеканалу CNN, что поддерживает санкции против России со стороны США.

По мнению Симоньян, которое она высказала в эфире телеканала «Россия 1», в похожей ситуации политика из США за подобные слова «разорвали на маленькие кусочки».

Ранее в интервью CNN Собчак объяснила свою поддержку санкций США против России тем, что РФ нарушила нормы международного права, согласно которым «Крым — украинский».

Позднее, как сообщала «Газета.ру», ее официальный представитель Ксения Чудинова объяснила, что эти слова не являлись антироссийскими, а наоборот, были адресованы в поддержку народа России.