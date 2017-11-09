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Россия
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Политика
Симоньян прокомментировала слова Собчак о поддержке санкций против России
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    Симоньян прокомментировала слова Собчак о поддержке санкций против России

    22:36  9 Ноября 2017  /обновлено: 23:13  09 Ноября 2017
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    Симоньян прокомментировала слова Собчак о поддержке санкций против России

    Москва, 9 ноября. Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала слова Ксении Собчак, заявившей в интервью телеканалу CNN, что поддерживает санкции против России со стороны США.

    По мнению Симоньян, которое она высказала в эфире телеканала «Россия 1», в похожей ситуации политика из США за подобные слова «разорвали на маленькие кусочки».

    Симоньян прокомментировала слова Собчак о поддержке санкций против России

    Ранее в интервью CNN Собчак объяснила свою поддержку санкций США против России тем, что РФ нарушила нормы международного права, согласно которым «Крым — украинский». 

    Позднее, как сообщала «Газета.ру», ее официальный представитель Ксения Чудинова объяснила, что эти слова не являлись антироссийскими, а наоборот, были адресованы в поддержку народа России.

    Автор: Олеся Волкова
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    #санкции #собчак #симоньян
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