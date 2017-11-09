 Wikileaks: ЦРУ маскировало источник своих вирусов под Kaspersky



Москва, 9 ноября. ЦРУ США создало вредоносную программу Hive («Улей»), с помощью которой можно скачивать данные с зараженных компьютеров. При этом код программы с целью маскировки имитирует код антивирусных программ, включая программы «Лаборатории Касперского». Об этом в четверг сообщается в заявлении WikiLeaks.

Задача Hive состоит в том, чтобы даже в случае выявления вируса на компьютере проверка его источника не указала на ЦРУ. Hive позволяет относить работу нескольких вредоносных программ к разным доменам, которые арендуются ЦРУ на общедоступном сервере. Информация перенаправляется в базу данных ЦРУ. Оставшийся трафик остается на «маскировочном» сервере.

Сертификаты аутентификации программных закладок, созданные ЦРУ, имитируют те, что используются реально существующими компаниями. В частности сообщается, что инструмент создавал имитацию сертификатов компании «Лаборатория Касперского».

Напомним, в сентябре, как сообщал телеканал RT, МВБ США опубликовало заявление, в котором сообщалось, что все госучреждения страны должны прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» в трехмесячный срок.