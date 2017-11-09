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Wikileaks: ЦРУ маскировало источник своих вирусов под Kaspersky
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    Wikileaks: ЦРУ маскировало источник своих вирусов под Kaspersky

    22:23  9 Ноября 2017
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     Wikileaks: ЦРУ маскировало источник своих вирусов под Kaspersky
    Москва, 9 ноября. ЦРУ США создало вредоносную программу Hive («Улей»), с помощью которой можно скачивать данные с зараженных компьютеров. При этом код программы с целью маскировки имитирует код антивирусных программ, включая программы «Лаборатории Касперского». Об этом в четверг сообщается в заявлении WikiLeaks.

    Задача Hive состоит в том, чтобы даже в случае выявления вируса на компьютере проверка его источника не указала на ЦРУ. Hive позволяет относить работу нескольких вредоносных программ к разным доменам, которые арендуются ЦРУ на общедоступном сервере. Информация перенаправляется в базу данных ЦРУ. Оставшийся трафик остается на «маскировочном» сервере.

    Wikileaks: ЦРУ маскировало источник своих вирусов под Kaspersky

    Сертификаты аутентификации программных закладок, созданные ЦРУ, имитируют те, что используются реально существующими компаниями. В частности сообщается, что инструмент создавал имитацию сертификатов компании «Лаборатория Касперского».

    Напомним, в сентябре, как сообщал телеканал RT, МВБ США опубликовало заявление, в котором сообщалось, что все госучреждения страны должны прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» в трехмесячный срок.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #wikileaks #цру #интернет #касперский #hive
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