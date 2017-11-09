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Россия
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ЕС заявил о необходимости обновить «политические элиты» в Молдавии, Грузии и Украине
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    ЕС заявил о необходимости обновить «политические элиты» в Молдавии, Грузии и Украине

    22:23  9 Ноября 2017
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    ЕС заявил о необходимости обновить «политические элиты» в Молдавии, Грузии и Украине

    Брюссель, 9 ноября. Аналитический центр Европарламента опубликовал отчет о реформах избирательной системы в Грузии, Молдавии и на Украине, в котором говорится о сложностях в их реализации из-за внутренних проблем стран.

    Главный посыл документа - Тбилиси, Кишиневу и Киеву необходимо срочно обновить «свои политические элиты» благодаря чему «появятся новые лица».

    «Чтобы ситуация изменилась, требуется обновление политических элит. Необходимо, чтобы на политической арене появились новые лица, реагирующие на проблемы, которые беспокоят общественность, и представляющие интересы граждан, а не бизнеса», — говорится в докладе.

    Кроме того, эксперты ЕС сделали акцент на слабости политических партий, которые объединяются вокруг крупных бизнесменов и олигархов, а также заявили об отсутствии независимой судебной системы, слабости институтов государственной власти и сосредоточении СМИ в руках узкой группы собственников.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #грузия #молдавия
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