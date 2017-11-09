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Украина
Депутат Рады обвинил Польшу в желании разделить Украину
Украина
Депутат Рады обвинил Польшу в желании разделить Украину
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    Депутат Рады обвинил Польшу в желании разделить Украину

    22:04  9 Ноября 2017
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    Депутат Рады обвинил Польшу в желании разделить Украину

    Киев, 9 ноября. Депутат Верховной рады Виктор Балога заявил, что так называемый план по разделу Украины прорабатывается не в России, а в Польше.

    Таким образом, Балога прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды, который призвал украинского лидера Петра Порошенко не назначать на высокие должности лиц с националистическими и антипольскими взглядами.

    «Такое впечатление, будто план разделения Украины пишут не в России, а в Польше. Официальная власть если не поощряет, то закрывает глаза на проявления украинофобии. Одни высказывают претензии во Львове, другие – на Закарпатье, а наш МИД застрял в позе страуса», — пояснил Балога.

    Он также выразил мнение, что ближайшее европейское государство все это время жило в ожидании, пока Киев окончательно ослабнет и по нему можно будет нанести удар.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #польша #украина #варшава
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