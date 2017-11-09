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Политика
Польша готовит секретный список украинцев, которых не пустят в страну
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    Польша готовит секретный список украинцев, которых не пустят в страну

    21:58  9 Ноября 2017
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    Польша готовит секретный список украинцев, которых не пустят в страну

    Варшава, 9 ноября. МИД Польши готовит перечень граждан Украины, въезд для которых на территорию соседней страны будет закрыт.

    Ранее глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский заявил, что имена из списка не будут опубликованы — все, кто в него попал, смогут узнать об этом только на границе, пишет польское издание Dziennik.pl.

    Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предположил, что будет включен в перечень, и выразил беспокойство, что «демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #польша #украина #запрет #въезд #список
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