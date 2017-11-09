Польша готовит секретный список украинцев, которых не пустят в страну

Варшава, 9 ноября. МИД Польши готовит перечень граждан Украины, въезд для которых на территорию соседней страны будет закрыт.

Ранее глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский заявил, что имена из списка не будут опубликованы — все, кто в него попал, смогут узнать об этом только на границе, пишет польское издание Dziennik.pl.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предположил, что будет включен в перечень, и выразил беспокойство, что «демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией».