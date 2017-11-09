Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Депутат Рады обвинил Польшу в желании разделить Украину
Украина
Украинский комбат рассказал свою версию поражения ВСУ в Иловайске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский комбат рассказал свою версию поражения ВСУ в Иловайске

    21:54  9 Ноября 2017
    48

    Украинский комбат рассказал свою версию поражения ВСУ в Иловайске

    Москва, 9 ноября. В украинских СМИ появилась неофициальная версия поражения украинской армии в боях с ополченцами Донбасса под Иловайском, о которой рассказал командир 46-го батальона ВСУ Вячеслав Власенко.

    Власенко представил свою версию событий, в результате которых украинские военнослужащие оказались в полном окружении в Иловайске. По его словам, была достигнута договоренность о выходе силовиков из Иловайска. При этом украинские силовики надеялись на благодарность ополченцев ДНР и ЛНР за то, что Киев им якобы позволил беспрепятственно покинуть Славянск.

    «Была договоренность выпустить нас из Иловайска, потому что мы когда-то выпустили боевиков из Славянска», — заявил Власенко, отметив, что недальновидность украинского военного командования стала причиной трагедии ВСУ под Иловайском.

    Стоит отметить, что по данным следственной комиссии Верховной рады, одной из главных причин разгрома ВСУ в Иловайске называются неадекватные действия Валерия Гелетея, который  тогда занимал должность главы Минобороны Украины. Кроме того, об этом свидетельствуют результаты расследования Главной военной прокуратуры Украины, которая также указывает на «отдельные ошибки руководства». Однако Гелетей до сих пор не понес ответственности за свои действия.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #лнр #иловайск
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        483
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        8663
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        2275
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        5711