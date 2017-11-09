Украинский комбат рассказал свою версию поражения ВСУ в Иловайске

Москва, 9 ноября. В украинских СМИ появилась неофициальная версия поражения украинской армии в боях с ополченцами Донбасса под Иловайском, о которой рассказал командир 46-го батальона ВСУ Вячеслав Власенко.

Власенко представил свою версию событий, в результате которых украинские военнослужащие оказались в полном окружении в Иловайске. По его словам, была достигнута договоренность о выходе силовиков из Иловайска. При этом украинские силовики надеялись на благодарность ополченцев ДНР и ЛНР за то, что Киев им якобы позволил беспрепятственно покинуть Славянск.

«Была договоренность выпустить нас из Иловайска, потому что мы когда-то выпустили боевиков из Славянска», — заявил Власенко, отметив, что недальновидность украинского военного командования стала причиной трагедии ВСУ под Иловайском.

Стоит отметить, что по данным следственной комиссии Верховной рады, одной из главных причин разгрома ВСУ в Иловайске называются неадекватные действия Валерия Гелетея, который тогда занимал должность главы Минобороны Украины. Кроме того, об этом свидетельствуют результаты расследования Главной военной прокуратуры Украины, которая также указывает на «отдельные ошибки руководства». Однако Гелетей до сих пор не понес ответственности за свои действия.