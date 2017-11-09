Афганистан решил отказаться от российских вертолетов в пользу техники НАТО
Кабул, 9 ноября. Афганская сторона приняла решение отказаться от использования российских вертолетов. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами.
«Раньше мы покупали вертолеты у России и получали оборудование для ремонта. Сейчас мы получаем вертолеты производства стран НАТО, мы больше не нуждаемся в российских вертолетах», — объяснил политик.
Однако министр подчеркнул тот факт, что в рамках переходного периода Кабулу понадобится помощь.
«Мы нуждаемся в обеспечении качественного обслуживания», — отметил он.
Напомним, ранее стало известно о том, что холдинг «Вертолеты России» ведет переговоры с министерством обороны Афганистана. Речь идет о ремонте вертолетов Ми-24.
Как сообщал телеканал «360», представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов считает, что американская военная кампания в регионе провалилась.