Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Депутат Рады обвинил Польшу в желании разделить Украину
Политика
Афганистан решил отказаться от российских вертолетов в пользу техники НАТО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Афганистан решил отказаться от российских вертолетов в пользу техники НАТО

    21:59  9 Ноября 2017
    49

    Афганистан решил отказаться от российских вертолетов в пользу техники НАТО

    Кабул, 9 ноября. Афганская сторона приняла решение отказаться от использования российских вертолетов. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами.

    «Раньше мы покупали вертолеты у России и получали оборудование для ремонта. Сейчас мы получаем вертолеты производства стран НАТО, мы больше не нуждаемся в российских вертолетах», — объяснил политик.

    Однако министр подчеркнул тот факт, что в рамках переходного периода Кабулу понадобится помощь.

    «Мы нуждаемся в обеспечении качественного обслуживания», — отметил он.

    Напомним, ранее стало известно о том, что холдинг «Вертолеты России» ведет переговоры с министерством обороны Афганистана. Речь идет о ремонте вертолетов Ми-24.

    Как сообщал телеканал «360», представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов считает, что американская военная кампания в регионе провалилась.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #афганистан #нато #рф
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        483
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        8663
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        2275
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        5711