В Донбассе запустят собственное музыкальное шоу

Донецк, 9 ноября. В Донбассе стартует шоу талантов Voices of Donbass, в котором могут поучаствовать начинающие певцы. Организаторы начали прием заявок от музыкантов 1 ноября.

Автором идеи проекта является российский режиссер, возглавляющий гуманитарную группу «Ангел», Алексей Смирнов. Он же войдет в состав жюри конкурса. Прослушивания и финал шоу будут идти онлайн.

«Этот проект мы хотим посвятить всем одаренным людям Донбасса. Мы не хотим говорить о войне, крови и насилии. Мы хотим говорить о красоте, о творчестве и о настоящих талантах», — заявил один из авторов шоу актер Алексей Гаврилов Гаврилов.

Участникам шоу представится шанс выступить перед многомиллионной аудиторией. Заявки на участие принимаются на официальном сайте проекта. Финалисты будут отобраны к 7 декабря, сообщает Телеканал 360.