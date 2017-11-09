Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Депутат Рады обвинил Польшу в желании разделить Украину
Новороссия
В Донбассе запустят собственное музыкальное шоу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Донбассе запустят собственное музыкальное шоу

    21:43  9 Ноября 2017
    55

    В Донбассе запустят собственное музыкальное шоу

    Донецк, 9 ноября. В Донбассе стартует шоу талантов Voices of Donbass, в котором могут поучаствовать начинающие певцы. Организаторы начали прием заявок от музыкантов 1 ноября.

    Автором идеи проекта является российский режиссер, возглавляющий гуманитарную группу «Ангел», Алексей Смирнов. Он же войдет в состав жюри конкурса. Прослушивания и финал шоу будут идти онлайн.

    «Этот проект мы хотим посвятить всем одаренным людям Донбасса. Мы не хотим говорить о войне, крови и насилии. Мы хотим говорить о красоте, о творчестве и о настоящих талантах», — заявил один из авторов шоу актер Алексей Гаврилов Гаврилов.

    Участникам шоу представится шанс выступить перед многомиллионной аудиторией. Заявки на участие принимаются на официальном сайте проекта. Финалисты будут отобраны к 7 декабря, сообщает Телеканал 360.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #шоу
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        483
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        8663
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        2275
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        5711