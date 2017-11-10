Сирия новости 10 ноября 07.00: Израиль вывозит раненых боевиков из Сирии для их лечения; США перебросили боевиков из Ат-Танфа в Ирак

Сирия, 10 ноября. Израиль вывозит раненых боевиков из Сирии для их лечения; США перебросили боевиков из Ат-Танфа в Ирак; между «Хайят Тахрир аш-Шам» и ИГ1 идут ожесточенные бои на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглась обстрелу со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» в Умм-Треикия провинции Хама.

«Исламское государство»: обстреляло позиции Хайят Тахрир аш-Шам в на северо-востоке Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потерял смертника в провинции Хама.

«Хашд аш-Шааби»: занял населенный пункт Кусаиба в Ираке.

Международная коалиция: перебросили несколько сотен боевиков из Ат-Танфа в иракскую провинцию Анбар.

Провинция Латакия

Как сообщают источники в Twitter (@kann_news), в районе израильской авиабазы Бикат-Увда и прилегающей акваторией восточной части Средиземного моря проходят плановые учения Blue flag – 2017. В учениях принимают участие более ста самолетов военно-воздушных сил Израиля, Франции, Италии, Германии, Греции и Польши. Мероприятие продлится до 16 ноября.

Как отмечает источник в Twitter (@metesohtaoglu), данные учения проходят, чтобы в большей степени продемонстрировать готовность ВВС союзных Израилю стран действовать в кризисной ситуации.

Провинция Хомс

Как сообщает источник в Twitter (@olay5554), США направили в иракский город Кусаиба несколько сотен боевиков, которые проходили подготовку на американской базе в Ат-Танфе. Отмечается, что переброска боевиков под видом суннитского ополчения осуществлялась для участия проамериканской группировки в боях с «Исламским государством»1 в районе Абу-Кемаля, что дает Соединенным Штатам возможность впоследствии заявить о присутствии там дружественных сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации источника в Telegram (@Alkhabar_Agency), отряды боевиков «Исламского государства», действующие на левом берегу Евфрата, предпринимают активные попытки удержать занимаемые позиции и не допустить продвижения сирийской армии в сторону населенного пункта Аль-Бусейра. Для этого террористы могут использовать так называемые «шахид-мобили»

Если верить информации в закрытых чатах сторонников «Исламского государства», все отряды террористической организации, действующие в провинции, теперь подчиняются единому центру управления.

Провинция Эль-Кунейтра

Израиль продолжает неофициально оказывать поддержку вооруженным группировкам, действующим на юге Сирии в районе Голанских высот, сообщает Telegram-канал @Ebaa_Agency. Спецслужбы Израиля в данный момент пытаются восстановить боеспособность отрядов группировок вооруженной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры»1 после неудачной попытки атаки на город Хадер. Как отмечает источник, на территорию Израиля для лечения вывезены несколько боевиков, пострадавших во время атаки 5 ноября.

Напомним, в прошлую пятницу смертник «Джебхат ан-Нусры» совершил теракт на въезде в город Хадер, расположенный в непосредственной близости от Голанских высот. Сразу после этого боевики «Сирийской свободной армии» перешли в наступление на позиции сирийских правительственные войск. В результате теракта пострадало более 30 мирных жителей, 9 из которых погибло.

Провинция Хама

На севере провинции обстановка продолжает оставаться напряженной из-за одновременного противостояния сразу трех враждующих сил: сирийской правительственной армии, террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламского государства».

Как сообщает Teleram-канал @SRNN2011, в районе населенного пункта Абу-Эль-Кусур между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством» идут ожесточенные бои. Как отмечает источник, боевики ИГ ведут минометный обстрел района. Также им удалось ликвидировать смертника «Джебхат ан-Нусры».

«Хайят Тахрир аш-Шам», в свою очередь, обстреливает позиции сирийской армии в районе населенного пункта Умм-Треикия.

По данным источника в Telegram @Osama_Masre2011, недавно вступившая в «Хайят Тахрир аш-Шам» группировка «Джейш аль-Изза» пытается наладить взаимодействие с боевиками «Джебхат ан-Нусры» для атак на позиции правительственных сил. Активизация «Джейш аль-Изза» возможна в районе населенных пунктов Мхарде и Скальбия. Боевики будут стремиться прорвать фронт САА, проходящий через населенные пункты Зилакият, Моссасин, Аль-Латамина и Иззин, для того, чтобы установить контроль над административным центром провинции.

Ирак

Как сообщает источник в Twitter @QalaatAlMudiq, отряды шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» заняли населенный пункт Кусаиба в провинции Анбар и приступили к зачистке освобожденной территории от оставшихся боевиков «Исламского государства».

По информации источника в Twitter @AEJKhalil, в районе Кусаиба также действует иракская правительственная армия, федеральная полиция, а также отряды суннитского ополчения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)