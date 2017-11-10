Сирия итоги за сутки на 10 ноября 06.00: 120 боевиков сложили оружие в Хомсе, SDF продолжают захват стратегических территорий Дейр-эз-Зора

Сирия, 10 ноября. 120 боевиков антиправительственных формирований сдались САА в Хомсе, SDF продолжают захват стратегических территорий Дейр-эз-Зора, САА при поддержке союзников ведет бои с ИГ1 в Абу Кемале. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили продвижение САА к Абу Кемалю, поддерживают САА в Алеппо, бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, ведут бои с ИГ в Абу Кемале, ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

«Исламское государство»: противостоит САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора, несет потери в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо, уничтожила четырех террористов ИГ в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: открыла военный институт в Хомсе.

Курды: начали захват Аль-Бусейры.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута развивается вооруженный конфликт между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными оппозиционными группировками. Напомним, боевики открыли огонь по мирным районам Дамаска. В результате обстрела пострадало несколько жителей сирийской столицы, в том числе, ранения получили дети.

В качестве ответных мер, правительственные войска начали артиллерийский обстрел зон дислокации незаконных формирований. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) фиксировал артобстрелы позиций радикалов в районах Джобар и Айн Тарма, а также в окрестностях населенных пунктов Аль-Нашабия, Дума и Арбин. С воздуха САА поддерживают сирийские ВВС. Военный Twitter-канал (@AEJKhalil) передавал, что правительственные войска также нанесли удары по опорным пунктам радикальных формирований недалеко от города Хазза.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо продолжилось противостояние между «Тахрир аш-Шам» и группировкой «Нур ад-Дин аз-Зенки». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал на своем сайте, что в эпицентре боевых действий находится район Шейх Сулейман. Ранее столкновения между боевиками отмечались недалеко от поселений Дарат Изза и Хан аль-Асаль. Для усиления позиций сторонникам «Джебхат ан-Нусры» пришлось перебросить в Алеппо подкрепление из Идлиба. Обе стороны конфликта несут значительные потери.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что на юге провинции Алеппо продолжились столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевикам группировки «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре».

Военный Telegram-канал (@C_Military1) писал, что САА продолжила наступать на позиции радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» на юго-востоке провинции Алеппо. По данным автора публикации, правительственные войска выбили боевиков «Джебхат ан-Нусры» из населенного пункта Рашидия.

Боевики радикальных формирований открыли огонь по административному центру региона. Информационное агентство Damascus Now писало на своей странице в Twitter (@now_damascus), что несколько снарядов упали на территории района Аль-Захра. Информации о пострадавших мирных жителях Алеппо нет.

Провинция Хомс

Около 120 боевиков радикальной оппозиции сложили оружие и сдались правительственным войскам на севере Хомса. По данным FARS News, члены незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории внутри так называемого «Растанского котла», получили амнистию.

В районе населенного пункта Ар-Растан Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел зон дислокации радикальных формирований. Об этом писал военный Telegram-канал (@SRNN2011). Ранее сообщалось о перестрелках между сирийской армией и радикальной группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам»1 недалеко от поселения Талль-Бисса. Напомним, к северу от административного центра региона действует режим прекращения огня. Перемирие заключено между правительственными войсками и «умеренной оппозицией». Столкновения с «Джебхат ан-Нусрой»1 и союзными ей радикальными исламистскими формированиями продолжаются.

Военный институт группировки «Ахрар аш-Шам» открылся на севере Хомса. Об этом писал местный источник в социальной сети Twitter (@suriyahurra744).

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и союзными силами с одной стороны и «Исламским государством»1 - с другой в городе Абу Кемаль. Утром Twitter-канал (@ MIG29_) передавал, что сирийская армия установила огневой контроль над поселением. Однако уже во второй половине дня информационное агентство Аnna News опубликовало заявление боевиков ИГИЛ1, в соответствии с которым радикалы провели контратаку позиций армии САР на юге города. Одновременно с этим стало известно, что атаке смертника подверглись расположения правительственных войск в районе населенного пункта Аль-Хари в восточном пригороде Абу Кемаля.

В это время Демократические силы Сирии (SDF) продолжают захватывать стратегически важные населенные пункты на восточном берегу Евфрата. Ранее сообщалось, что курдские отряды ополчения взяли под контроль несколько нефтяных месторождений региона без единого выстрела. Командование SDF договаривается об эвакуации террористов «Исламского государства» из богатых ресурсами районов Дейр-эз-Зора. В некоторых случаях исламисты переходят на сторону курдского ополчения. Военный источник в Twitter (@markito0171) сообщил, что SDF начали операцию по захвату населенного пункта Аль-Бусейра, расположенного к северу от Меядина. Накануне техника и бойцы «демократической армии» были замечены на подступах к городу. Курдские отряды работают в провинции Дейр-эз-Зор под прикрытием американского спецназа, что обеспечивает им безопасное прохождение через подконтрольные «Халифату» территории.

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир аш-Шам» обнаружили спящую ячейку «Исламского государства» в городе Найраб провинции Идлиб. Al-Masdar News передавало, что в результате нападения сторонников «Джебхат ан-Нусры» на штаб ИГИЛ было нейтрализовано четверо радикальных исламистов.

Военные источники писали, что боевики «Ан-Нусры» контратаковали правительственные войска в районе населенного пункта Абу Дали. Предположительно, таким образом боевики «Тахрир аш-Шам» пытались отвлечь внимание САА от операции по освобождению Абу Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор.

Во второй половине дня на одном из контрольно-пропускных пунктов коалиции «Тахрир аш-Шам» прогремел взрыв. Местные источники сообщали, что на позициях радикальных исламистов было активировано самодельное взрывное устройство. Данных о потерях сторонников «Джебхат ан-Нусры» не поступало. Ранее автомобиль, принадлежавший «Тахрир аш-Шам», подорвался на придорожной мине на шоссе между населенными пунктами Тахарин и Арманаз. В результате инцидента был уничтожен один из боевиков радикальной коалиции, еще несколько исламистов получили ранения. Главари «Ан-Нусры» обвиняют в организации взрыва боевиков «Ахрар аш-Шам».

Подконтрольная Турции Сирийская свободная армия (ССА) установила свой флаг на въезде в город Банниш, объявив населенный пункт освобожденным от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам». Однако уже через несколько часов сторонники «Джебхат ан-Нусры» вошли в поселение и сняли знамена «свободной армии», заменив их своими флагами. Об этом сообщал один из местных источников в провинции Идлиб в своем микроблоге в Twitter (@ ThomasVLinge).

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщало, что в городе Рава, который является последним прибежищем террористов «Исламского государства» в провинции Анбар, находится около 300 семей мирных жителей. Радикальные исламисты не позволяют гражданскому населению покинуть город, чтобы в случае воздушных атак использовать людей в качестве живого щита. Напомним, 5 ноября командование иракской армии объявило о начале операции по освобождению города Рава от террористов ИГИЛ.

Террористы ИГИЛ напали на мирное поселение Аль-Джил на юге провинции Бакуба, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате неожиданной атаки под огнем радикальных исламистов погибла женщина, еще двое мирных жителей населенного пункта получили ранения.

Солдаты иракской армии выявили и уничтожили четырех террористов «Исламского государства», пытавшихся проникнуть в Ирак с территории Сирии. Об этом сообщил местный журналист в своем микроблоге в Twitter (@albahrani_7).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)