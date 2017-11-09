Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Началось строительство парковок возле стадиона «Самара Арена»
Политика
В Госдуме пообещали США зеркальные меры в ответ на притеснение RT
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме пообещали США зеркальные меры в ответ на притеснение RT

    21:23  9 Ноября 2017
    181

    В Госдуме пообещали США зеркальные меры в ответ на притеснение RT

    Москва, 9 ноября. Зеркальные меры в отношении американских СМИ в ответ на притеснение российского телеканала RT будут приняты в ближайшее время. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

    «Можно констатировать, что в ближайшее время будут приняты зеркальные меры в отношении средств американской пропаганды», — заявил парламентарий.

    По его словам, признание США компаний, распространяющих российский контент, иностранными агентами — «это ответ на вопрос, что происходит со свободой слова в США». Он напомнил, что Россия неоднократно предупреждала, что не оставит подобные действия без последствий.

    Напомним, Минюст США требует признания RT иноагентом до 13 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва может ввести ответные меры уже на следующей неделе.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #госдума #rt #левин
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        483
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        8663
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        2275
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        5711