В Госдуме пообещали США зеркальные меры в ответ на притеснение RT

Москва, 9 ноября. Зеркальные меры в отношении американских СМИ в ответ на притеснение российского телеканала RT будут приняты в ближайшее время. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Можно констатировать, что в ближайшее время будут приняты зеркальные меры в отношении средств американской пропаганды», — заявил парламентарий.

По его словам, признание США компаний, распространяющих российский контент, иностранными агентами — «это ответ на вопрос, что происходит со свободой слова в США». Он напомнил, что Россия неоднократно предупреждала, что не оставит подобные действия без последствий.

Напомним, Минюст США требует признания RT иноагентом до 13 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва может ввести ответные меры уже на следующей неделе.