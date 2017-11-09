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Украина
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#Соцсети
В Донецке отреагировали на новость о переброске колонны ВСУ в Донбасс
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    В Донецке отреагировали на новость о переброске колонны ВСУ в Донбасс

    21:18  9 Ноября 2017  /обновлено: 21:41  09 Ноября 2017
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    В Донецке отреагировали на новость о переброске колонны ВСУ в Донбасс

    Москва, 9 ноября. Бывший народный депутат Украины Алексей Журавко сообщил о переброске крупных сил ВСУ в Донбасс.

    По данным Журавко, с 4 по 5 ноября ВСУ перебросили из Херсонской области к линии разграничения в районе Мариуплоя бронетранспортеры, ствольную артиллерию, бензовозы и грузовики с боеприпасами. Он также добавил, что данную информацию подтверждают жители Херсонской области, которым удалось пообщаться с военными. По их словам, подразделение ВСУ направилось в Донбасс по приказу командования.

    «Люди общались с военными. Они спрашивали, куда солдаты уезжают, если еще не пришло время ротации. Им ответили, что идет срочная переброска и это не ротация, а команда высшего руководства отправляться в сторону Донбасса», — сообщил Журавко.

    Пользователи социальных сетей из Донбасса возмутились действиями Киева. При этом многие отметили, что Донбасс выстоит перед очередным натиском ВСУ, а также пожелали победы ополченцам Донбасса.

    «Господи! Помоги Донбассу!!! А тем, кто с войной придет на Донбасс, не поздоровится. Вернутся домой не все живыми. Задумайтесь», — пишет Валентина Потенко.

     

    «Терпения Донбассу! А мужества ему не занимать», — пожелал Владимир Невенченко.

     

     «Опять рубилово у нас начинается. Ну ничего, мы двуцветных уже знаем, примем, как родных», — пишет житель Донецка Алексей Подтынный.

     

    «Интересно, а сборщиков металлолома предупредили?», — иронизирует Александр Заночкин.

    Стоит отметить, что накануне экс-министр обороны Украины Анатолий Кузьмук признал, что ВСУ неспособны «отбить» Крым у России, так как группировка войск России на полуострове способна остановить любую атаку на полуострове и во всей акватории Черного моря.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #киев #донбасс #украина #лнр #донецк
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