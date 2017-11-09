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Украина
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Политика
Россия и США договорились об особых правилах судоходства в Беринговом проливе
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    Россия и США договорились об особых правилах судоходства в Беринговом проливе

    21:26  9 Ноября 2017
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    Россия и США договорились об особых правилах судоходства в Беринговом проливе

    Москва, 9 ноября. Российская и американская стороны договорились об установлении особых правил движения судов в Беринговом проливе. Об этом сообщил в четверг глава департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса Российской Федерации Виталий Клюев.

    Политик напомнил о том, что в проливе есть акватория, которая находится под совместной юрисдикцией Москвы и Вашингтона. Однако судоходство в ней не было формализовано.

    «Длительное время мы вели переговоры с американцами и наконец-то вышли на приемлемое решение. На уровне техники нам удалось договориться, и мы подготовили совместную ноту в Международную морскую организацию и буквально в эти дни должны ее внести», — отметил Клюев.

    Россия и США договорились об особых правилах судоходства в Беринговом проливе

    Стороны также смогли установить пути движения и запрещенные зоны.

    Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал о том, что Россию и Сирию свяжет прямая судоходная линия.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #берингов пролив
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