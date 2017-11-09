МЧС озвучило предварительную причину обрушения дома в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Предварительной причиной обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске является взрыв газа. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин.

«Предварительная причина — газопровод, газ в квартире», — заявил Фомин ТАСС.

Один из подъездов жилого дома в Ижевске рухнул днем 9 ноября. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще три человека пострадали, спасатели продолжают разбор завалов. Все жильцы дома — около 500 человек — были размещены в пунктах временного пребывания.