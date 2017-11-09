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Россия
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Сирия новости 9 ноября 22.30: боевики открыли огонь по САА в Эль-Кунейтре, SDF начали захват Аль-Бусейры
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    Сирия новости 9 ноября 22.30: боевики открыли огонь по САА в Эль-Кунейтре, SDF начали захват Аль-Бусейры

    22:30  9 Ноября 2017
    1589

    Сирия новости 9 ноября 22.30: боевики открыли огонь по САА в Эль-Кунейтре, SDF начали захват Аль-Бусейры

    Сирия, 9 ноября. Боевики обстреливают позиции САА в Эль-Кунейтре, SDF ведут бои с ИГ1 в районе города Аль-Бусейра, САА освободила от «Ан-Нусры» город в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния                                               

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: восстановила контроль над городом в Идлибе.

    Сирийская свободная армия: теряет позиции в Идлибе.

    Курды: начали захват Аль-Бусейры.  

    Сирия новости 9 ноября 22.30: боевики открыли огонь по САА в Эль-Кунейтре, SDF начали захват Аль-Бусейры

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 9 ноября 22.30: боевики открыли огонь по САА в Эль-Кунейтре, SDF начали захват Аль-Бусейры

    Военный Telegram-канал (@C_Military1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступать на позиции радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» на юго-востоке провинции Алеппо. По данным автора публикации, правительственные войска выбили боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 из населенного пункта Рашидия.

    Боевики радикальных формирований открыли огонь по административному центру региона. Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в Twitter (@now_damascus), что несколько снарядов упали на территории района Аль-Захра. Информации о пострадавших мирных жителях Алеппо нет.  

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 9 ноября 22.30: боевики открыли огонь по САА в Эль-Кунейтре, SDF начали захват Аль-Бусейры

    Один из источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@ VivaRevolt), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от «Исламского государства»1 поселение Али Шахи. Также военный источник в Twitter (@markito0171) пишет, что боестолкновения между курдскими отрядами ополчения и радикалами ИГИЛ1 отмечаются в районе населенного пункта Аль-Бусейра. Ранее сообщалось, что техника и бойцы «демократической армии» были замечена на подступах к стратегическому городу, расположенному к северу от Меядина.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 9 ноября 22.30: боевики открыли огонь по САА в Эль-Кунейтре, SDF начали захват Аль-Бусейры

    Подконтрольная Турции Сирийская свободная армия (ССА) установила свой флаг на въезде в город Банниш, объявив населенный пункт освобожденным от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам». Однако уже через несколько часов сторонники «Джебхат ан-Нусры» вошли в поселение и сняли знамена «свободной армии», заменив их своими флагами. Об этом сообщает один из местных источников в провинции Идлиб в своем микроблоге в Twitter (@ ThomasVLinge).

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации боевиков «Джебхат ан-Нусры» на юго-востоке провинции Идлиб.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 9 ноября 22.30: боевики открыли огонь по САА в Эль-Кунейтре, SDF начали захват Аль-Бусейры

    Боевики радикальных формирований открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе города Хадер. Об этом пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011).

    Несколько дней назад в Хадере произошел террористический акт. Смертник подорвал себя на въезде в населенный пункт. В результате инцидента погибло шесть человек и более 20 мирных жителей получили ранения. Сразу после происшествия боевики группировок «Джейш Мухаммад» и «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции армии САР недалеко от Хадера.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #идлиб #сса #эль-кунейтра #тахрир аш-шам #меядин #хадер #аль-бусейра
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