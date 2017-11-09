Хоккеист из Венгрии ищет своих детей-близнецов и их маму в Кузбассе

Кемерово, 9 ноября. Хоккеист из Венгрии по имени Блаж ищет своих детей-близнецов и их маму в Кузбассе. Мужчина познакомился с девушкой 10 лет назад, когда в Кемерово проходил чемпионат мира по хоккею с мячом.

Вернувшись на родину, мужчина попал в аварию и впал в кому. У него была амнезия, и он мало, что помнит из своей прошлой жизни. Ему пришло электронное письмо с фотографией детей-близнецов, девушка, которая отправила данное письмо, сообщила, что это его сыновья. Однако на тот момент мужчина не предпринял попыток выяснить все детали. Спустя время мужчина решил найти своих детей и их мать.

После публикации фотографии с портретом девушки — кемеровчанка дала о себе знать. Как сообщает «Газета Кемерова», девушка сообщила, что она действительно познакомилась с хоккеистами в 2007 году, однако никакого романа с Блажем у нее не было. Девушка рассказала, что они много смеялись, но в основном со спортсменами общалась ее племянница, которая хорошо знала английский.

Кемеровчанка также отметила, что телефонами и адресами электронных почт они не обменялись, фотографий с того вечера у нее тоже нет, так как телефон был кнопочный, а фотоаппарат отсутствовал.