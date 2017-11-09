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Украина
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Глава Удмуртии сообщил о гибели ребенка при обрушении дома в Ижевске
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    Глава Удмуртии сообщил о гибели ребенка при обрушении дома в Ижевске

    20:46  9 Ноября 2017
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    Глава Удмуртии сообщил о гибели ребенка при обрушении дома в Ижевске

    Ижевск, 9 ноября. Одной из жертв обрушения жилого дома в Ижевске стал ребенок. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

    «Погибли трое, среди них один ребенок», — сообщил он журналистам.

    Всех жителей дома эвакуировали, людей размещают в пунктах временного пребывания и домах отдыха, они получили горячее питание и медицинскую помощь. Потерпевшим окажут помощь в восстановлении документов.

    Напомним, обрушение одного из подъездов девятиэтажного жилого дома в Ижевске произошло днем в четверг, 9 ноября. Ранее сообщалось, что жертвами происшествия стали четыре человека, еще трое пострадали. Под завалами могут оставаться люди. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать взрыв бытового газа.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #взрыв #жертвы #обрушение #ижевск #бречалов
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