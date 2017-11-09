Глава Удмуртии сообщил о гибели ребенка при обрушении дома в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Одной из жертв обрушения жилого дома в Ижевске стал ребенок. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Погибли трое, среди них один ребенок», — сообщил он журналистам.

Всех жителей дома эвакуировали, людей размещают в пунктах временного пребывания и домах отдыха, они получили горячее питание и медицинскую помощь. Потерпевшим окажут помощь в восстановлении документов.

Напомним, обрушение одного из подъездов девятиэтажного жилого дома в Ижевске произошло днем в четверг, 9 ноября. Ранее сообщалось, что жертвами происшествия стали четыре человека, еще трое пострадали. Под завалами могут оставаться люди. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать взрыв бытового газа.