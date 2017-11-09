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Украина
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Общество
Учитель пообещал сделать из «Матильды» сериал
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    Учитель пообещал сделать из «Матильды» сериал

    20:38  9 Ноября 2017
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    Учитель пообещал сделать из «Матильды» сериал

    Екатеринбург, 9 ноября. Алексей Учитель заявил, что его фильм «Матильда» будет расширен до небольшого сериала, состоящего из четырех эпизодов.

    «Будет четырехсерийная версия. Если фильм идет 1:45, то сериал будет идти три с лишним часа», — сказал Учитель.

    По его словам, в мини-сериале «Матильды» будут расширены сюжетные линии всех второстепенных героев. В настоящее время завершается монтаж этой версии фильма, после чего состоится ее премьера.

    Учитель также добавил, что недоволен прокатом «Матильды». Он отметил, что о «Матильде» узнали многие, но ему обидно, что многие пошли на фильм под впечатлением скандала, а когда не обнаружили «клубничку», стали спрашивать, зачем же посмотрели картину». Режиссер также рассказал, что ему предлагали сделать фильм «Матильда-2» о тех же героях, но только в 1917 году. Однако он отказался от этой идеи. 

    Автор: Алексей Громов
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    #матильда #сериал #учитель
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