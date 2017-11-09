Майкл, сила в правде: журналисту из США пообещали в России зеркальный ответ

В программе «Время покажет» обсуждали давление американских властей на российские СМИ, а также вопрос, зачем Соединенные Штаты тратят астрономические суммы на «сдерживание» России. Присутствовавший в студии Первого канала американский журналист Майкл Бом заявил, что он против требования Минюста США к агентству RT зарегистрироваться как иностранный агенту, а вот увеличение расходов на противодействие России всячески поддерживает.

«Деньги выделены. Это факт. Что Россия может сделать? — «Перетратить» (то есть потратить больше)? — заявил Бом. — Но Россия этого не может — Советский Союз пытался, и где теперь Советский Союз? Россия не сможет этому противостоять».

«Майкл, сила не в деньгах, а в правде, которой вы боитесь», — ответил на это через Twitter один из телезрителей.

На вопрос, на что нужны выделяемые деньги, Бом ответил:

«Есть новые угрозы и новые вызовы, особенно в области кибербезопасности».

После этого американский журналист стал обвинять Россию в якобы организации кибератак на сервер Демократической партии, при этом, однако, продолжая утверждать, что он против того, чтобы распространять закон об иностранных агентах на СМИ.

Американскому гостю ответила журналистка RT Оксана Бойко. По ее словам, никакое «сдерживание», никакие законы об иностранных агентах не отвратят граждан США от российских СМИ.

«США могут тратить сколько угодно, но ответ России, к счастью, будет, как всегда, асимметричным и более эффективным, — сказала Оксана по поводу давления в США на российские СМИ. — Как мы знаем, запретный плод сладок. Несмотря на все запреты, популярность нашего канала растет, его все равно будут смотреть, в том числе в Интернете. Людям просто интересно посмотреть, что это за «зверь» такой».

На обвинения Бома в адрес России жестко ответил член комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, и разговор довольно быстро перешел на повышенные тона.

«Если Майкл согласен с тем, что ситуация с RT неадекватная, как он сам сказал, то почему он в самых превосходных тонах говорит о колоссальных тратах на кибербезопасность? — спросил Затулин. — Я хочу хоть где-нибудь увидеть факты, на основании которых сделаны подобные выводы [о российских кибератаках], и если есть какие-то хакеры, то я не очень понимаю, почему они якобы связаны с Путиным. Это абсурд и бездоказательное обвинение».

Однако Бом продолжал настаивать на версии, что за кибератаками в США якобы стоят российские власти.

«Вы вмешиваетесь в наши дела», — заявил Бом.

«Нет, это вы бесконечно и совершенно безнаказанно вмешиваетесь в наши дела и в дела по всему миру. Вы были рядом с теми хакерами, которые якобы совершали атаки на серверы Демократической партии? Что же вы врете? Вы абсолютный ноль в Соединенных Штатах, поэтому вы здесь и выступаете! Ну и молчите!» — отрезал Затулин.

После этого Константин Затулин объяснил, как Россия на государственном уровне должна реагировать на то, что предпринимают власти США по отношению к российским СМИ.