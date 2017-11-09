Решение СБ ООН доверить России и Украине подсчет голосов вызвал смех в зале

Нью-Йорк, 9 ноября. России и Украине доверили подсчет голосов на выборах членов Международного суда ООН, которые проходят в Совете безопасности. В свете того, что Украина и Россия судятся в Международном суде ООН, данный жребий вызвал смех и перешептывания в зале Совбеза.

В ходе заседания председатель Совета Безопасности ООН Себастьяно Карди вызвал делегацию Украины, отметив, что ей предстоит осуществлять подсчет голосов на выборах членов Международного суда, затем он вызвал делегацию России, передает ТАСС.

Согласно установленной процедуре, выборы членов Международного суда проходят одновременно и независимо друг от друга в Генассамблее и Совбезе ООН. В компетенцию Международного суда ООН, заседающего в Гааге, входит разрешение споров между государствами и вынесение консультативных заключений структурам всемирной организации. В его состав входят 15 судей.

До конца 2023 года в составе суда будет оставаться россиянин Кирилл Геворгян, избранный в ноябре 2014 года. Председателем органа является француз Ронни Абраам, который переизбирается на новый срок.

Стоит отметить, что в настоящее время на рассмотрении Международного суда ООН находятся два иска Украины против России. Киев обвиняет Москву в нарушении двух международных конвенций - о противодействии финансированию терроризма и недопущении всех форм расовой дискриминации.