Около 120 членов вооруженной оппозиции Сирии вернулись к мирной жизни за месяц





Москва, 9 ноября. Около 120 боевиков вооруженной оппозиции в Сирии за месяц приняли решение вернуться к мирной жизни. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон.

Переговоры с лидерами оппозиции велись совместно с комитетом национального примирения зоны деэскалации «Хомс» и сирийскими силовиками. В результате разъяснительной работы с родственниками боевиков по условиям интеграции в мирную жизнь соответствующее решение приняли почти 120 членов оппозиционных группировок, в том числе восемь женщин.

Среди боевиков, сложивших оружие, оказались 97 бывших членов группировки «Ахрар аш-Шам» а 23 члена «Лива Тавахид», которые действовали в разных районах страны.