На Украине объяснили невыполнение программы НАТО

Киев, 9 ноября. Руководство Североатлантического альянса (НАТО) недовольно темпами выполнения Киевом нацпрограммы укрепления сотрудничества. Об этом журналистам рассказал в четверг посол Украины при НАТО Вадим Пристайко.

«Альянс недоволен выполнением годового плана, и сказал нам об этом прямо. Они недовольны темпами выполнения, и это уже не первый год», — объяснил украинский дипломат.

По словам Пристайко, данная программа оказалась слишком грандиозной по размерам и объемам обязательств.

«Мы берем на себя слишком амбициозные задачи, которые потом не способны выполнять. Мы порой забываем, что каждое задание должно иметь ресурс — человеческий и денежный», — цитирует его слова издание «Европейская правда».

Как ранее сообщал телеканал «360», представители НАТО заинтересованы в сотрудничестве с Москвой в военной и политической сферах деятельности.