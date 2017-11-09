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Украина
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Политика
На Украине объяснили невыполнение программы НАТО
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    На Украине объяснили невыполнение программы НАТО

    20:47  9 Ноября 2017
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    На Украине объяснили невыполнение программы НАТО

    Киев, 9 ноября. Руководство Североатлантического альянса (НАТО) недовольно темпами выполнения Киевом нацпрограммы укрепления сотрудничества. Об этом журналистам рассказал в четверг посол Украины при НАТО Вадим Пристайко.

    «Альянс недоволен выполнением годового плана, и сказал нам об этом прямо. Они недовольны темпами выполнения, и это уже не первый год», — объяснил украинский дипломат.

    По словам Пристайко, данная программа оказалась слишком грандиозной по размерам и объемам обязательств. 

    «Мы берем на себя слишком амбициозные задачи, которые потом не способны выполнять. Мы порой забываем, что каждое задание должно иметь ресурс — человеческий и денежный», — цитирует его слова издание «Европейская правда».

    Как ранее сообщал телеканал «360», представители НАТО заинтересованы в сотрудничестве с Москвой в военной и политической сферах деятельности.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #нато
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