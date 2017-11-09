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Сирия: почти 60 человек вернулись в свои дома в Хомсе, Дамаске и Алеппо
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    Сирия: почти 60 человек вернулись в свои дома в Хомсе, Дамаске и Алеппо

    20:16  9 Ноября 2017  /обновлено: 20:19  09 Ноября 2017
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    Сирия: почти 60 человек вернулись в свои дома в Хомсе, Дамаске и Алеппо

    Москва, 9 ноября. За прошедшие сутки около 60 сирийцев смогли вернуться в свои дома в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс. Об этом заявили в среду офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии.

    Как отметили в ведомстве, создание зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики позволило сформировать благоприятные условия для дальнейшего развития мирного процесса в регионе.

    «Все больше людей принимают решение о возвращении в свои дома. За сутки в места постоянного жительства возвратились 59 человек. В провинции Алеппо – 35 человек, Хомс – 13, Риф Дамаск – 11 человек», — указано в официальном заявлении пресс-службы министерства обороны Российской Федерации.

    Напомним, ранее стало известно о том, что сирийские саперы приступили к разминированию территории города Абу-Кемаль.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия
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