Сирия: почти 60 человек вернулись в свои дома в Хомсе, Дамаске и Алеппо

Москва, 9 ноября. За прошедшие сутки около 60 сирийцев смогли вернуться в свои дома в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс. Об этом заявили в среду офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии.

Как отметили в ведомстве, создание зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики позволило сформировать благоприятные условия для дальнейшего развития мирного процесса в регионе.

«Все больше людей принимают решение о возвращении в свои дома. За сутки в места постоянного жительства возвратились 59 человек. В провинции Алеппо – 35 человек, Хомс – 13, Риф Дамаск – 11 человек», — указано в официальном заявлении пресс-службы министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, ранее стало известно о том, что сирийские саперы приступили к разминированию территории города Абу-Кемаль.