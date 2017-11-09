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Политика
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Политика
В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США
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    В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

    20:31  9 Ноября 2017
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    В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

    Москва, 9 ноября. Москва проработала ответные меры на действия США в отношении RT America. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, их практическое введение в действие может начаться уже на следующей неделе.

    По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, ответ на требования американского Минюста зарегистрировать RT America в качестве иностранного агента до 13 ноября разработан на основании законодательства РФ.

    «Есть такое понимание, что на следующей неделе начнется уже практическое введение в действие этих ответных мер»», — заявила Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление зампредседателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о том, что «русские хотели помочь Трампу помешать Клинтон и посеять раздор».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сша #захарова #мид рф #rt #rt america
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