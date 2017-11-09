В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

Москва, 9 ноября. Москва проработала ответные меры на действия США в отношении RT America. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, их практическое введение в действие может начаться уже на следующей неделе.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, ответ на требования американского Минюста зарегистрировать RT America в качестве иностранного агента до 13 ноября разработан на основании законодательства РФ.

«Есть такое понимание, что на следующей неделе начнется уже практическое введение в действие этих ответных мер»», — заявила Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление зампредседателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о том, что «русские хотели помочь Трампу помешать Клинтон и посеять раздор».