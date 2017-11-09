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США хотят обсудить с Россией расширение зон деэскалации в Сирии
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    США хотят обсудить с Россией расширение зон деэскалации в Сирии

    19:55  9 Ноября 2017  /обновлено: 20:08  09 Ноября 2017
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    США хотят обсудить с Россией расширение зон деэскалации в Сирии

    Вашингтон, 9 ноября. США хотели бы обсудить с Россией расширение зон деэскалации в Сирии. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт в интервью американскому телеканалу Fox News.

    По ее словам, Вашингтону и Москве удалось найти взаимопонимание в вопросах борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ), поэтому США хотели бы укрепить сотрудничество в этом направлении.

    «У нас есть регион в Сирии, где соблюдается прекращение огня с июля, это перемирие позволило спасти жизни. США хотели бы расширить такие зоны в Сирии. Если бы мы могли обсудить с Россией этот вопрос и сделать так, чтобы это произошло, то это было бы полезно», — заявила Науэрт.

    Напомним, в середине сентября Россия, Турция и Иран по итогам переговоров в Астане объявили о создании зон деэскалации к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Даръа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб осуществляется силами Ирана, России и Турции, а в остальных зонах — российская военная полиция.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #госдепартамент
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