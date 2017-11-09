Делегация парламентариев Сирии посетит Ханты-Мансийск и Сургут

Москва, 9 ноября. Парламентарии России и Сирии посетят Югру в конце недели. Об этом сообщил член депутатской группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Белик.

Делегация сирийских парламентариев отправится из Москвы, где сейчас находится, в Ханты-Мансийск. Там депутаты встретятся с губернатором Ханты-Мансийска, после чего отправятся в Сургут и познакомятся с производством города.