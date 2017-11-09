До четырех выросло число погибших при частичном обрушении дома в Ижевске
Москва, 9 ноября. Число погибших при частичном обрушении жилого дома в Ижевске возросло до четырех человек. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель главы регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) Николай Мерзляков.
«Пока достали четверых, к сожалению, они мертвы», — отметил он.
Как отметила пресс-служба Росгвардии, место трагедии было оцеплено.
«В обеспечении охраны порядка и спасении людей задействованы 12 сотрудников вневедомственной охраны и 60 сотрудников местного ОМОНа Росгвардии», — отметили в ведомстве.
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