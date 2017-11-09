До четырех выросло число погибших при частичном обрушении дома в Ижевске

Москва, 9 ноября. Число погибших при частичном обрушении жилого дома в Ижевске возросло до четырех человек. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель главы регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) Николай Мерзляков.

«Пока достали четверых, к сожалению, они мертвы», — отметил он.

Как отметила пресс-служба Росгвардии, место трагедии было оцеплено.