Сирия сегодня: «Хезболла» опубликовала видео битвы за Абу-Кемаль с ИГИЛ, САА отбила город в Алеппо

Сирия, 9 ноября. В Сети появилось видео освобождения Абу-Кемаля; сирийская армия освободила новый город в провинции Алеппо; ИГИЛ1 продолжает выпускать пропагандистские ролики. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Хезболла» опубликовала видео операции в Абу-Кемале

Официальное медиа-крыло «Хезболлы» опубликовало кадры сирийской антитеррористической операции, которая накануне привела к освобождению последнего оплота «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) города Абу-Кемаль, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Вся операция в Абу-Кемале длилась не более недели, и не была столь тяжелой, поскольку правительственные войска и союзные силы, что называется, отделались малой кровью. Следующей целью Сирийской армии является очистка проселочной дороги длиной в 60 км между Аль-Маядином и Абу-Кемалем.

Отряды САА атаковали боевиков в провинции Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) возобновила свое наступление в южной части провинции Алеппо, нацелившись на позиции боевиков к западу от Ханасера, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с Республиканской гвардией военнослужащие армии Башара Асада атаковали позиции коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийского крыла «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в маленьком городке Аль-Рашидия возле шоссе Ханасер — Итрийя.

Вскоре после начала атаки правительственные войска и их союзники объявили о полном контроле над Аль-Рашидией, вынудив боевиков отступить на запад к оси провинции Идлиб.

Сирийская армия теперь продвигается к западу от Аль-Рашидии, чтобы расширить свой контроль над южной частью провинции Алеппо.

Пропаганда ИГИЛ в Сирии все еще жива

Несмотря на то, что террористический «самопровозглашенный халифат» контролирует лишь небольшую полосу территории в Сирии и Ираке, медиа-крыло ИГИЛ по-прежнему функционирует, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

В новом восьмиминутном видеоролике боевики ИГ продемонстрировали столкновения в основном с поддерживаемыми США курдско-рарабскими Демократическими силами Сирии (SDF) в Хасаке и Дейр-эз-Зоре. Группировка особо подчеркнула «жертву, принесенную павшими боевиками». В ролике они были названы «мучениками».

Те, кто разрабатывал концепцию видео, также вспоминал времена пророка Мухаммеда, когда многое на Ближнем Востоке превратилось в халифат. Это именно тот сценарий, о котором так мечтает ИГИЛ под руководством Абу Бакра аль-Багдади.

Учитывая нынешние темпы прогресса со стороны иракских, курдских и сирийских войск на нескольких полях сражений, ИГ на Ближнем Востоке, как ожидается, придет конец через несколько месяцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.