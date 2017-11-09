«Газпром» назвал сроки вынесения приговора по транзитному спору с Украиной

Москва, 9 ноября. Суд в Стокгольме вынесет решение по транзитному спору России и Украины не позднее февраля. Об этом говорится в документах «Газпрома».

«Окончательное решение ожидается не позднее февраля 2018 года», — отмечается в материалах российской компании.

Напомним, что предметом спора между Россией и Украиной является контракт на транзит российского газа, заключенный в 2009 году. Украинская сторона требует от «Газпрома» 12,3 млрд долларов за недоплату услуг по транзиту газа в 2009 — 2016 годах.

Кроме того, Киев хочет привести контракт в соответствии с антимонопольным и энергетическим законодательством ЕС. «Газпром», в свою очередь, требует от Киева выплаты 0,007 млрд. долларов. По словам зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева, предварительное решение Стокгольмского арбитража по условиям контракта российская компания воспринимает как позитивное.