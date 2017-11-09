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«Газпром» назвал сроки вынесения приговора по транзитному спору с Украиной
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    «Газпром» назвал сроки вынесения приговора по транзитному спору с Украиной

    21:30  9 Ноября 2017
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    «Газпром» назвал сроки вынесения приговора по транзитному спору с Украиной

    Москва, 9 ноября. Суд в Стокгольме вынесет решение по транзитному спору России и Украины не позднее февраля. Об этом говорится в документах «Газпрома».

    «Окончательное решение ожидается не позднее февраля 2018 года», — отмечается в материалах российской компании.

    «Газпром» назвал сроки вынесения приговора по транзитному спору с Украиной

    Напомним, что предметом спора между Россией и Украиной является контракт на транзит российского газа, заключенный в 2009 году. Украинская сторона требует от «Газпрома» 12,3 млрд долларов за недоплату услуг по транзиту газа в 2009 — 2016 годах.

    Кроме того, Киев хочет привести контракт в соответствии с антимонопольным и энергетическим законодательством ЕС. «Газпром», в свою очередь, требует от Киева выплаты 0,007 млрд. долларов. По словам зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева, предварительное решение Стокгольмского арбитража по условиям контракта российская компания воспринимает как позитивное.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #суд #украина #газпром #транзит #нафтогаз #стокгольм #арбитраж
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