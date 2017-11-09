«Газпром» ожидает решения суда по спору с «Нафтогазом» до конца года

Москва, 9 ноября. Суд в Стокгольме вынесет решение по искам «Нафтогаза» и «Газпрома» по контракту на поставки газа не позднее декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании напомнили, что 31 мая 2017 года третейский суд в Стокгольме вынес промежуточное решение в разбирательстве между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контракту купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах.

«Последствия временного решения для «Газпрома» могут быть оценены после того, как стороны арбитража достигнут или не достигнут соглашения по конкретным пунктам, на которые арбитражный суд потребовал согласия сторон, но в любом случае после вынесения окончательного арбитражного решения. Окончательное решение должно быть вынесено не позднее декабря 2017 года», — говорится в сообщении.

Напомним, «Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом судебного разбирательства являются контракты на поставку газа из России на Украину. Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом», текст которого обнародован не был. Однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования, отменив контрактное условие «бери или плати» (take or pay) и запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года.