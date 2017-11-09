Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Депутат Рады обвинил Польшу в желании разделить Украину
Экономика
«Газпром» ожидает решения суда по спору с «Нафтогазом» до конца года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Газпром» ожидает решения суда по спору с «Нафтогазом» до конца года

    21:44  9 Ноября 2017
    52

    «Газпром» ожидает решения суда по спору с «Нафтогазом» до конца года

    Москва, 9 ноября. Суд в Стокгольме вынесет решение по искам «Нафтогаза» и «Газпрома» по контракту на поставки газа не позднее декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    В компании напомнили, что 31 мая 2017 года третейский суд в Стокгольме вынес промежуточное решение в разбирательстве между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контракту купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах.

    «Последствия временного решения для «Газпрома» могут быть оценены после того, как стороны арбитража достигнут или не достигнут соглашения по конкретным пунктам, на которые арбитражный суд потребовал согласия сторон, но в любом случае после вынесения окончательного арбитражного решения. Окончательное решение должно быть вынесено не позднее декабря 2017 года», — говорится в сообщении.

    Напомним, «Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом судебного разбирательства являются контракты на поставку газа из России на Украину. Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом», текст которого обнародован не был. Однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования, отменив контрактное условие «бери или плати» (take or pay) и запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #газпром #нафтогаз #стокгольм
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        483
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        8663
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        2275
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        5711