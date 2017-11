Россия и США в 2017 году: какая из стран на самом деле чтит память революции

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Адама Гарье (Adam Garrie) Russia and the United States in 2017: Just which country is commemorating a revolution? («Россия и США в 2017 году: какая из стран на самом деле отмечает революцию?»), опубликованную информационно-аналитическим интернет-ресурсом The Duran.

Российские празднования в честь 100-летия Октябрьской революции 1917 года были довольно сдержанными и порой даже наполненными осуждениями в адрес раскола общества и советского режима. США же, напротив, продолжают делиться на два лагеря — сторонников и противников результатов революционных президентских выборов в США 2016 года.

Многие отметили, что 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции даже больше обсуждался в зарубежных кругах, чем в самой России. Во многих отношениях это неудивительно. Нынешнее российское правительство стремится выделить события, которые подчеркивают единство страны, и преуменьшает значение тех, которые подчеркивают идеологический разрыв, и, следовательно, разделение общества.

В то время как Россия принимает свою историю в качестве урока прошлого, делая из событий XX века вывод о важности единства общества, Запад придерживается противоположного подхода как к своей истории, так , впрочем, и к России.

Если бы в 1990 году кто-то сказал, что в 2017 году США будут более одержимы своими прошлогодними выборами, чем Москва празднованием Октябрьской революции, вряд ли бы кто-то в это поверил. В конце концов, Советский Союз проводил торжественный парад каждое седьмое ноября, чтобы почтить Октябрьскую революцию, в то время как никакие избирательные события в США никогда не отмечались никоим образом.

Конечно, в этом году в России коммунисты снова шли по улицам с фотографиями Ленина и Сталина, в то время как антикоммунисты проводили мероприятия, чтобы торжественно отметить конец православной Российской империи, но в целом эти события были тихими и полностью мирными.

Между тем через год после того, как Дональд Трамп был избран президентом Соединенных Штатов, политики, господствующие средства массовой информации и социальные медиа все еще спорят о результатах прошлогоднего голосования. ФБР и Конгресс США до сих пор продолжают расследовать ход голосования, пытаясь найти следы вмешательства или нарушения процедуры.

В то время как Россия смирилась и приняла свою историю, США не желают прекращать воротить прошлое, причем как российское, так и американское. Речь идет не только о карикатурах на Владимира Путина в образе царя или Сталина, которыми наполнены американские газеты и журналы. Существуют также целые мультфильмы про Трампа в образе конфедерата, участвующего в uражданской войне США. Люди все еще говорят о Ку-клукс-клане, так называемой «сексуальной революции» и спорят о современной политике нового курса в сравнении с традиционным капитализмом.

Ведь не в России сносят памятники и статуи, уничтожают гробницы и мавзолеи, а именно в Соединенных Штатах происходят такие вещи. В России люди не спорят о правильности переименования Сталинграда в Волгоград. Однако в Соединенных Штатах телеведущий азиатского происхождения не имеет права находиться в эфире, потому что его имя оказалось Роберт Ли, хотя, очевидно, что этот человек не имеет никакого отношения к генералу конфедератов Роберту Э. Ли.

Неужели в России все настолько спокойны и довольны текущей политической ситуацией? Не совсем.

Русские будут первыми, кто скажет вам, что на местном и региональном уровне им нужно много кардинальных изменений, они могут мирно и долго говорить о том, как улучшить свою страну. Но на национальном уровне президент остается очень популярным, и большинство людей думает, что Россия в целом движется в правильном направлении. Патриотизм не оспаривается при постановке спорных вопросов, таких как, какую партию нужно поддерживать — правящую «Единую Россию», антикоммунистическую ЛДПР или КПРФ.

В США это противоположная история. Президент травит своих противников в Twitter, в ответ его называют иностранным агентом. Его противники, радикальные левые группы, совершают акты насилия в отношении людей-сторонников Трампа, а также их собственности.

Для страны, которая не пережила никаких революций в XX веке, это говорит о многом, особенно по сравнению с Россией, страной, которая в XX веке пережила пять очень разных по характеру тяжелых революций: февраль 1905-го, февраль 1917-го, октябрь 1917-го, 1991-го и 1993-го. Некоторые даже утверждают, что хрущевские реформы 1956 года были еще одной революцией, в результате чего Россия в общей сложности достигла шести революций в ХХ веке.

Для этого есть несколько объяснений.

Лучший аргумент против революций — их слишком много. После долгого и тяжелого ХХ века у русской нации появилась усталость от революций. Русские не хотят стагнации, но готовы согласиться на постепенные перемены в обмен на то, чтобы не столкнуться с социальными или экономическими потрясениями. После долгого и бурного ХХ века россияне хотят стабильности, и президент Владимир Путин дает им именно это.

Россияне даже зачастую насмехаются над американцами, которые считают, что их правительство всегда право, даже если это не так. Сегодня Россия снова является независимой сверхдержавой, которая еще не достигла своего полного потенциала. Россия продолжает развиваться, и президент России подчеркнул свою приверженность к повышению уровня жизни в России и поддержанию мира и стабильности за рубежом.

Победоносный кандидат президентских выборов в США 2016 года построил всю свою риторику на четырех словах: «Сделаем Америку великой снова». Очевидным следствием является то, что, как и в каждой стране на пороге революции, люди считают, что былое величие страны утеряно, и оно должно быть снова восстановлено.

В то время как США продолжают вновь и вновь обсуждать выборы 2016 года, — событие, которое начинает напоминать по своему характеру и последствиям самую настоящую революцию, Россия приняла решение попрощаться с призраками прошлого и сосредоточиться на своем процветающем и мирном будущем.