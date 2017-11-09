В МЧС подтвердили гибель трех человек при частичном обрушении дома в Ижевске
Москва, 9 ноября. В результате частичного обрушения жилого дома в Ижевске погибли три человека. Об этом сообщили в четверг официальные представители республиканского управления МЧС Российской Федерации.
Еще три человека получили травмы.
«По состоянию на 19 часов по московскому времени: трое погибших, трое пострадавших», — было объявлено на селекторном совещании.
Как отметили спасатели, все жильцы были эвакуированы из здания.
Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства Владимир Путин был проинформирован о трагедии в Ижевске.
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