В МЧС подтвердили гибель трех человек при частичном обрушении дома в Ижевске

Москва, 9 ноября. В результате частичного обрушения жилого дома в Ижевске погибли три человека. Об этом сообщили в четверг официальные представители республиканского управления МЧС Российской Федерации.

Еще три человека получили травмы.

«По состоянию на 19 часов по московскому времени: трое погибших, трое пострадавших», — было объявлено на селекторном совещании.

Как отметили спасатели, все жильцы были эвакуированы из здания.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства Владимир Путин был проинформирован о трагедии в Ижевске.