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Политика
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В МЧС подтвердили гибель трех человек при частичном обрушении дома в Ижевске
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    В МЧС подтвердили гибель трех человек при частичном обрушении дома в Ижевске

    19:38  9 Ноября 2017
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    В МЧС подтвердили гибель трех человек при частичном обрушении дома в Ижевске

    Москва, 9 ноября. В результате частичного обрушения жилого дома в Ижевске погибли три человека. Об этом сообщили в четверг официальные представители республиканского управления МЧС Российской Федерации.

    Еще три человека получили травмы.

    «По состоянию на 19 часов по московскому времени: трое погибших, трое пострадавших», — было объявлено на селекторном совещании.

    Как отметили спасатели, все жильцы были эвакуированы из здания.

    Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства Владимир Путин был проинформирован о трагедии в Ижевске.

    Автор: Алексей Громов
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    #ижевск
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