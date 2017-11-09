Режим ЧС ввели в районе Ижевска, где частично обрушился дом

Удмуртская Республика, 9 ноября. Власти Ижевска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Октябрьском районе города. Об этом журналистам в четверг сообщили представители городской администрации.

«Объявлен режим ЧС по Октябрьскому району», — подчеркнул источник ТАСС, комментируя обрушение части жилого дома на улице Удмуртской.

Ранее глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков заявил о том, что санавиация ведомства готова оказать помощь по транспортировке пострадавших.

Напомним, в результате частичного обрушения здания в Ижевске погибли три человека. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело.