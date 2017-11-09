Нам объявлена война: Кургинян объяснил, как Россия должна ответить на угрозы США

В вечернем эфире программы «Время покажет» обсуждалась тема беспрецедентного давления на российские СМИ со стороны властей США. В частности, минюст США потребовал от телеканала RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в срок до ближайшего понедельника, грозя в случае уклонения карами, вплоть до ареста сотрудников и блокирования счетов. Одновременно в СМИ появилась информация, что США намерены потратить 4,6 миллиарда долларов на «сдерживание» России и «противодействие российской агрессии». Эти деньги, уже заложенные в американский бюджет, пойдут на усиление военного потенциала США в Европе, а также на укрепление НАТО. Что делать России перед лицом усиливающихся угроз и вызовов в первую очередь со стороны США, зрителям Первого канала и участникам дискуссии объяснил политолог Сергей Кургинян.

«Мне кажется, в современном мире постоянное изменение правил игры становится нормой, — отметил Кургинян, комментируя давление властей США на российские СМИ. — Вот мы играем, например, в шахматы — ты начинаешь выигрывать, а я беру шахматную доску — и тебе по голове. Это симптом нового мира».

Другая сторона проблемы, по мнению политолога, в том, что Соединенные Штаты причислили Россию вместе Северной Кореей и Ираном к «оси зла». С этого момента Вашингтон готов всячески пытаться «сдерживать» эти страны, и в первую очередь Россию, при помощи различных санкций, отметил Сергей Кургинян.

«Как только в США были приняты соответствующие решения, мы оказались осью зла, — подчеркнул Кургинян. — А решения очень серьезные, они приняты всеми партиями — и Демократической, и Республиканской — практически, консенсусом. Мы в числе трех стран [которые Вашингтон причислил к врагам], а поскольку мы единственная супердержава — ядерная, неядерная — уже неважно, то мы — враг номер один. Начиная с этого момента, нам объявлена война».

В этот момент на экране в студии появилась запись в Twitter одного из телезрителей: «Россия должна ответить зеркально и жестко».

«Обратите внимание, как именно повышены расходы на противодействие России в Европе, — продолжил Кургинян, указывая на соответствующие графики на экране. — Эти расходы повышены на миллиарды долларов. Это же происходит и с ракетами, и т.д. Это все холодная война. Нам важно это понять и, исходя из этого, отстраивать свою стратегию сдерживания».

По словам политолога, наша стратегия может быть разной, но нужно понять, что геополитическое противостояние России и США — это реальность сегодняшнего и, возможно, завтрашнего дня.