Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Решение СБ ООН доверить России и Украине подсчет голосов вызвал смех в зале
Политика
Представитель Собчак объяснила ее заявление о поддержке санкций США против России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Представитель Собчак объяснила ее заявление о поддержке санкций США против России

    19:15  9 Ноября 2017
    514

    Представитель Собчак объяснила ее заявление о поддержке санкций США против России

    Москва, 9 ноября. Российская телеведущая Ксения Собчак поддерживает лишь те антироссийские санкции, которые направлены против конкретных чиновников, а не против всех россиян в целом. Об этом в четверг заявила официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

    По ее словам, заявление телеведущей нельзя трактовать как антироссийское, поскольку она как раз защищает интересы рядовых россиян, передает РИА Новости.

    Представитель Собчак объяснила ее заявление о поддержке санкций США против России

    «Мы нарушили международное соглашение. И санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю, но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?» — приводит правильный вариант перевода заявления Собчак Чудинова.

    Напомним, что ранее Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, в интервью американскому телеканалу CNN назвала справедливыми антироссийские санкции. По ее словам, это ответ на нарушение норм международного права со стороны России.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #собчак #чудинова
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        В МИД РФ сообщили, когда Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

        20:31   9 Ноября 2017
        32
        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        «Кто царапал и кусал — не знаем»: Путин ответил на претензии к допинг-пробам россиян

        18:00   9 Ноября 2017
        8500
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        1788
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        3904