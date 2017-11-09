Представитель Собчак объяснила ее заявление о поддержке санкций США против России

Москва, 9 ноября. Российская телеведущая Ксения Собчак поддерживает лишь те антироссийские санкции, которые направлены против конкретных чиновников, а не против всех россиян в целом. Об этом в четверг заявила официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

По ее словам, заявление телеведущей нельзя трактовать как антироссийское, поскольку она как раз защищает интересы рядовых россиян, передает РИА Новости.

«Мы нарушили международное соглашение. И санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю, но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?» — приводит правильный вариант перевода заявления Собчак Чудинова.

Напомним, что ранее Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, в интервью американскому телеканалу CNN назвала справедливыми антироссийские санкции. По ее словам, это ответ на нарушение норм международного права со стороны России.