Москва, 9 ноября. Президенту России Владимиру Путину сообщили об обрушении подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, проинформирован ли президент России об обрушении подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске, в результате которого погибли люди.

«Да, конечно, президент проинформирован», — подчеркнул пресс-секретарь президента России, передает РИА Новости.

Ранее начальник главного управления МЧС РФ по Удмуртии Петр Фомин заявил, что порядка 10–15 человек могут оставаться под обломками разрушенного девятиэтажного жилого дома в Ижевске. Уже известно, что три человека в трагедии погибли, еще трое — пострадали.