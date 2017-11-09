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Путину доложили об обрушении жилого дома в Ижевске — Песков
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    Путину доложили об обрушении жилого дома в Ижевске — Песков

    19:12  9 Ноября 2017  /обновлено: 19:20  09 Ноября 2017
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    Путину доложили об обрушении жилого дома в Ижевске — Песков

    Москва, 9 ноября. Президенту России Владимиру Путину сообщили об обрушении подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представителя Кремля спросили, проинформирован ли президент России об обрушении подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске, в результате которого погибли люди.

    «Да, конечно, президент проинформирован», — подчеркнул пресс-секретарь президента России, передает РИА Новости.

    Путину доложили об обрушении жилого дома в Ижевске — Песков

    Ранее начальник главного управления МЧС РФ по Удмуртии Петр Фомин заявил, что порядка 10–15 человек могут оставаться под обломками разрушенного девятиэтажного жилого дома в Ижевске. Уже известно, что три человека в трагедии погибли, еще трое — пострадали.

    Автор: Катерина Тимошенская
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